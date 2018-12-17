شرطة لندن تسعى لاختبار تقنية التعرف على الوجه للإمساك بالمجرمين

وأوضحت وسائل الإعلام أن مدة الاختبار يومين فقط هما 17 و18 من ديسمبر الجارى.

وستشمل التقنية الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعى تغطية مناطق قريبة من “سوهو” و”سيرك بيكاديللى” و”ميدان ليستر” وستستخدم “بشكل علنى” مع وجود نشر منتظم للمعلومات للجمهور.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن المدافعين عن الخصوصية وصفوا التكنولوجيا بأنها “استبدادية”، فيما قالت شرطة لندن أن الاختبار سيستمر حوالى ثمانى ساعات فى كل يوم.