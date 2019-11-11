شرطة هونغ كونغ تُطلق الرصاص الحي على المتظاهرين

قامت الشرطة في هونغ كونغ بإطلاق النار على متظاهر أثناء قيام محتجين بغلق محطات مترو أنفاق وطرق صباح الاثنين.

حيث أظهر مقطع فيديو، نشر على الإنترنت، ضابط شرطة يطوق أحد المحتجين ثم يطلق النار على آخر يقترب، وأطلق الضابط النار مرة أخرى عندما اقترب محتج ثالث، وقالت الشرطة إن متظاهراً واحداً فقط أصيب، ويخضع لعملية جراحية.

هذا ووقع الحادث في ممر للمشاة عند تقاطع مليء بالحطام، الذي شل حركة المرور في حي ساي وان هو شرقي هونغ كونغ. وقطع المتظاهرون تقاطعات بجميع أنحاء المدينة.

كما اندلع حريق داخل قطار بمحطة مترو “كواي فونغ”، وتم تعليق الخدمة في عدة محطات، وشوهدت بقع من الدماء في المنطقة التي طوقت بعد إطلاق النار، بينما كان محتجون غاضبون يكيلون الشتائم للشرطة.

وتشهد المدينة، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، الشهر السادس من الاحتجاجات التي بدأت عقب إصدار مشروع قانون لتسليم المجرمين للصين، وتوسعت لتشمل مطالب تطبيق المزيد من الديمقراطية ورفع مظالم أخرى.