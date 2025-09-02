شرق أفغانستان يهتز من جديد.. زلزال يضرب مناطق جلال آباد وأسَد آباد

شهدت شرق أفغانستان اليوم الثلاثاء، هزة أرضية جديدة بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريختر، وفق المركز الأوروبي المتوسطي لعلوم الزلازل. وقع الزلزال الساعة 12:29 بتوقيت غرينتش، على بعد 54 كيلومترًا من مدينة جلال آباد و36 كيلومترًا من أسد آباد، وعلى عمق 35 كيلومترًا.

ويأتي الزلزال الجديد بعد أيام قليلة من هزة أقوى بلغت 6 درجات، رافقتها 5 هزات ارتدادية، واستهدفت محافظات كونار ولغمان وننغرهار، مخلفة دمارًا واسعًا في القرى المحلية وزيادة الضغط على النظام الصحي الهش بسبب سنوات من الصراعات والفقر والكوارث الطبيعية المتلاحقة.

وتشير أحدث البيانات إلى أن الكارثة السابقة أسفرت عن أكثر من 1,400 قتيل، وأصيب أكثر من 3,100 شخص، بينما دُمرت أكثر من 8,000 منزل، ما فاقم معاناة السكان وأدى إلى نزوح واسع.

وتواجه أفغانستان تحديات متزايدة منذ وصول الإمارة الإسلامية إلى السلطة عام 2021، إذ شهدت البلاد ثلاثة زلازل مميتة إضافية، إضافة إلى موجات الجفاف والفيضانات، وأزمة ترحيل جماعي للمهاجرين من الدول المجاورة، ما يضاعف هشاشة الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد ويجعلها عرضة لمزيد من الكوارث الطبيعية.