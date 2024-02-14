شركات إماراتية وبريطانية تؤسسان مشروعا للغاز في مصر

أعلنت شركة “أدنوك للغاز” الإماراتية، وشركة “بي بي” البريطانية، عن تأسيس مشروع مشترك للغاز في مصر.

ووفق بيان أصدرته شركة “أدنوك”، فإنها ستمتلك في المشروع حصة 49 بالمئة، فيما ستمتلك شركة “بي بي أو بريتيش بتروليوم” حصة 51 بالمئة.

وبحسب الاتفاقية، ستساهم “بي بي” في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، فيما ستقدم “أدنوك” مساهمة نقدية متناسبة.

وذكرت الشركة، أنه من المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك خلال النصف الثاني من عام 2024، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

ووفق البيان، ستشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك بين “أدنوك و”بي بي”، امتياز الشروق، حيث ستمتلك “بي بي” حصة 10 بالمئة في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل “ظهر” المُنتج، فيما تديره شركة “بترول بلاعيم” “بتروبل”.

كما سيشمل امتياز شمال دمياط، حيث تمتلك “بي بي” حصة 100 بالمئة في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل آتول المُنتج، وتديره شركة “الفرعونية للبترول”.

بالإضافة إلى امتياز شمال البرج، حيث تمتلك “بي بي” حصة 50 بالمئة من هذا الامتياز، الذي يضم حقل “ساتيس”غير المطور،وتديره شركة “الفرعونية للبترول”.

ووفق البيان، سيشمل المشروع امتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في “أدنوك”: ستساهم هذه الشراكة في تعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم الإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان.

من جانبه، قال وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للأقاليم والشركات والحلول في شركة “بي بي”: يوفر هذا المشروع المشترك المبتكر قاعدة قوية للنمو والتوسع الدولي في مجال الغاز تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين “بي بي” و”أدنوك” والتي تمتد لخمسة عقود.

يذكر أن شركة “بي بي” تنتج مع شركائها، حوالي 70 بالمئة من الغاز المصري، وترتبط “أدنوك”، المملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي، و”بي بي” بعلاقات شراكة استراتيجية طويلة الأمد تمتد لأكثر من 50 عاماً.