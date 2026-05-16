شركات التكنولوجيا تتسابق.. أحدث «الهواتف والساعات الذكية»

تشهد سوق التكنولوجيا العالمية موجة جديدة من المنافسة بين الشركات الكبرى، مع تسريبات وإعلانات أولية عن هواتف ذكية وساعات وأجهزة حاسوب جديدة تستهدف منافسة مباشرة مع سامسونغ وآبل عبر رفع مستوى المواصفات والأداء والتقنيات الحديثة.

وتعمل شركة Xiaomi على إطلاق هاتفها الجديد Xiaomi 17 Max الذي يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، مع دعم شرائح Nano-SIM وeSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

ويضم الهاتف شاشة LTPO AMOLED بقياس 6.9 بوصة بدقة 2608/1200 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هيرتز وكثافة تقارب 416 بيكسل لكل إنش، وسطوع يصل إلى 3500 nits، إضافة إلى دعم تقنيتي Dolby Vision وHDR Vivid لتحسين جودة العرض.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهات HyperOS 3، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع معالج رسوميات Adreno 840، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعات 12 و16 غيغابايت، ومساحات تخزين داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

وفي جانب التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 200+50+50 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديو بدقة 8K، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل مع تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

كما يضم الهاتف مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية NFC، ومستشعر بصمة مدمج داخل الشاشة، إضافة إلى تقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقوة 100 واط وشحنًا لاسلكيًا بقوة 50 واط.

وفي سياق متصل، كشف التسريب عن هاتف HMD Vibe 2 الذي يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، مع شاشة IPS LCD بقياس 6.75 بوصة بدقة 1640/720 بيكسل وكثافة 265 بيكسل لكل إنش، مع معدل تحديث 120 هيرتز.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع معالج Unisoc T8200 بسرعة تصل إلى 2.3 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وسعة تخزين 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر microSDXC.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، إلى جانب منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستشعر بصمة، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقوة 18 واط، مع توافر ألوان الأزرق والأرجواني والوردي، وبسعر يبدأ من 80 يورو تقريبًا.

كما أعلنت شركة هواوي عن ساعة Huawei Watch Buds 2 التي تجمع بين الساعة والسماعات اللاسلكية، حيث تحتوي على شاشة متحركة تكشف سماعات صغيرة مدمجة يمكن استخدامها للمكالمات الصوتية والاستماع للموسيقى مع إمكانية شحنها مباشرة من الساعة.

وتأتي الساعة بهيكل مصنوع من التيتانيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 47/47/14.7 ملم ووزن 54.5 غرام، مع شاشة LTPO AMOLED بقياس 1.5 بوصة بدقة 466/466 بيكسل وكثافة 310 بيكسل لكل إنش، وسطوع يصل إلى 3000 nits.

وتعمل الساعة بنظام HarmonyOS، وتدعم تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنية NFC للدفع الإلكتروني، إضافة إلى مستشعرات لقياس نبض القلب ونسبة الأكسجين في الدم، مع تطبيقات متعددة لمتابعة النشاط البدني، وبطارية بسعة 410 ميلي أمبير من نوع Li-Ion تدعم الشحن اللاسلكي.

وبحسب موقع gsmarena، تعكس هذه الأجهزة اتجاهًا متصاعدًا نحو تعزيز الأداء ورفع كفاءة البطاريات وتطوير تقنيات العرض والتصوير في سوق يشهد منافسة قوية بين الشركات العالمية.

وفي سياق الإطلاقات والتسريبات الأخرى، ظهرت إشارات إلى هاتف جديد من سوني يوصف بأنه متطور ويستعد لاكتساح الأسواق قريبًا، إلى جانب عودة شركة لينوفو إلى سوق الهواتف بجهاز منافس جديد، وأيضًا إعلان غوغل عن جيل جديد من الحواسب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كشف أيسر عن جهاز لوحي متطور جديد يجمع بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة، دون تفاصيل إضافية حول المواصفات حتى الآن.

وتؤكد هذه الإشارات أن سوق التكنولوجيا يتجه نحو موجة توسع جديدة تشمل الهواتف الذكية والحواسب والساعات الذكية، مع تسارع واضح في إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة المستخدم عبر مختلف الأجهزة.