شركات التكنولوجيا تخضع لقانون الأسواق الرقمية الجديد في أوروبا

تتحضر كبرى شركات التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، التي ترغب في الاستمرار في السوق الأوروبية، لتكييف عملها مع قانون الأسواق الرقمية الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في السابع من مارس 2024.

وذكرت إذاعة “مونت كارلو الدولية” أن الاتحاد الأوروبي اختار 22 خدمة تديرها ست شركات كبرى للتكنولوجيا في العالم لتطبيق قواعد جديدة تفرض مسؤوليات أكبر على شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بالمحتوى الذي تتم مشاركته على مواقعها، وذلك لفرض تكافؤ الفرص في المنافسة مع الشركات الصغيرة.

ومن الشركات الكبرى المعنية بالقانون الجديد، آبل وميتا المالكة لفيسبوك وإنستاغرام وتطبيق واتس آب، وأمازون ومايكروسوفت وغوغل وشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك.

وسيكون بإمكان المطورين عقب إصدار نسخة 17.4 من نظام التشغيل آي او اس على أجهزة آيفون وآي باد، توفير متاجر تطبيقات بديلة تتولى آبل التحقق منها لحماية مالكي منتجاتها، كما لن تعود الحلول التي وضعتها آبل هي خيارات الدفع الوحيدة، وسيكون بإمكان مستخدمي منتجات آبل إضافة وسيلة أو وسائل للدفع غير آبل باي Apple Pay.

وقال نائب رئيس قسم التسويق في آبل فيل شيلر “إن التغييرات التي نعلن عنها اليوم تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في حماية المستخدمين الأوروبيين من المخاطر المتزايدة على الخصوصية والسلامة”.