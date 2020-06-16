شركات الطاقة الكهربائية التركية تستعد لاستئناف مشاريعها في ليبيا

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن شركات الطاقة الكهربائية التركية، تستعد لمواصلة أعمالها المتعلقة بإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأوضحت شركة “جاليك” التركية للطاقة الكهربائية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أولى أعمالهم في ليبيا بدأت عام 2014، بإنشاء محطة الخمس للطاقة الكهربائية الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس.

وأضافت أن “تسليم المحطة الكهربائية لوزارة الكهرباء الليبية جرت في عام 2018”.

من جهتها أفادت شركة “أنكا” التركية للطاقة الكهربائية، في بيان، بأنها “وقعت على اتفاقية إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة أوباري الليبية في عام 2007، وأن البدء فيه جرى في 2010، إلا أنه بسبب قيام الثورة الليبية بعد عام تم تعليق المشروع”.

وأضاف أن “المشروع تم استئنافه عام 2012، إلا أنه عاد وعلق مرة أخرى عام 2014 لأسباب أمنية، وفي عام 2017 تم استئناف المشروع وتم إنهاء القسم الأكبر منه في أكتوبر من العام نفسه”.

وأشار بيان الشركة إلى أن “إعادة تعليق أعمال المشروع بعد ذلك للمرة الثالثة بعد تزايد المشكلات الأمنية في المنطقة”.