شركات الطيران الليبية تستعد لاستئناف رحلاتها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، عن موعد استئناف التشغيل التجاري لتركيا اعتبارا من يوم غد الأحد ولغاية يوم 30 أغسطس المقبل، بواقع 4 رحلات أسبوعيا بنظام الذهاب فقط وفق ماجاء بقرار المجلس الرئاسي.

الخطوط الجوية الإفريقية تعلن عن استئناف رحلاتها إلى إسطنبول إبتدءًا من يوم الأحد 26 يوليو 2020 من مطار مصراته السبت… Gepostet von ‎الخطوط الجوية الأفريقية Afriqiyah Airways‎ am Donnerstag, 23. Juli 2020

كما أعلنت شركة طيران الأجنحة الليبية هي الأخرى استئناف رحلاتها بواقع 3 رحلات أسبوعيا.

🔷 يسرنا أن نعلن عن إستئناف رحلاتنا الجوية من مطار مصراتة الدولي إلى اسطنبول عن طريق رحلات ذهاب فقط ، وذلك إبتداءً… Gepostet von Libyan Wings am Donnerstag, 23. Juli 2020

من جانبها وضعت شركة طيران البراق رزنامة لرحلاتها لإسطنبول من مطار مصراتة الدولي بواقع 3 رحلات بالاسبوع اعتبارا من يوم غد الاحد، وبنفس البرتوكول المعلن عنه سابقا ذهاب فقط والعودة مفتوحة لحين استصدار قرار من الجهات ذات العلاقة بفتح الطيران التجاري بشكل طبيعي.

#عودة رحلات طيران البُراق الى اسطنبول الثلاثاء اقلاع 13:00 السبت – الخميس 18:45 #امكانية الحجز متوفرة عبر مكتب… Gepostet von ‎طيران البراق‎ am Samstag, 25. Juli 2020