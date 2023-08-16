شركات الطيران المحلية تستأنف رحلاتها الجوية من مطار معيتيقة الدولي

عادت حركة الطيران بشكل طبيعي في مطار معيتيقة الدولي اليوم الأربعاء، بعدما تأثرت خلال اليومين الماضيين نتيجة الأحداث التي شهدتها العاصمة.

وأعلنت الخطوط الجوية الليبية في بيان لها استئناف تشغيل رحلاتها من وإلى المطار، بعدما غيرت مسار الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي أمس الثلاثاء.

كما عادت طائرات شركة البراق من مطار معيتيقة الدولي، إذ نشرت الشركة جدولا برحلات اليوم وعددها أربعة رحلات جوية، من وإلى بنغازي.

وبالمثل استأنفت شركة الأجنحة الليبية رحلاتها برحلة عودة من إسطنبول ستنطلق في الثالثة والربع عصرا بالتوقيت المحلي هناك، لتصل معيتيقة في السادسة إلا ربع مساء.

وستصل جميع رحلات العودة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية مطار معيتيقة اليوم بصورة طبيعية، فيما تستأنف رحلات الذهاب بدءا من الخميس حسب المواعيد المحددة مسبقا.