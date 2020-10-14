شركات الطيران تستعد لاستنئاف الرحلات بين مطاري معيتيقة وبنينا

أفاد الناطق الرسمي باسم شركة الخطوطالجوية الليبية محمد قنيوه، بأن الشركة في طور الاستعداد لتسيير رحلاتها الداخلية خلال الفترة القادمة.

وأوضح قنيوه في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن الرحلات ستكون في مراحلها الأولى بين مطاري معيتيقة وبنينا، وقد تشمل مطارات أخرى في الشرق والجنوب خلال المراحل الثانية.

ولفت قنيوة إلى أن طائرات الخطوط الليبية التي في الخدمة هي 5 طائرات من بينها 3 طائرات تخضع للصيانة الدورية الاعتيادية.

يأتي ذلك في حين، أفادت شركة الخطوط الجوية الأفريقية على لسان مديرها خالد سويسي بعودة الرحلات الداخلية بين مطاري معيتيقة وبنينا بشكل رسمي في 23 من شهر أكتوبر الحالي بواقع رحلتين أسبوعيا.

وأشار سويسي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرا”، إلى تدشين رحلة فنية ستنطلق في الـ16 من أكتوبر الجاري، ستضم مجموعة من الفنيين وأعضاء من هيئة الطيران المدني والشركة الليبية القابضة، للإشراف على مسار الرحلة قبل بدء الرحلات.

في غضون ذلك، قالت مصلحة الطيران المدني إن إصدار أذونات التشغيل للمطارات، اختصاص أصيل لعمل المصحلة.

وأوضحت المصلحة في بيان وجهته لشركات النقل الجوي، أن طلب الإذن لا يكون إلا من إدارة النقل الجوي التابعة لها، مطالبة بتوجيه هذه التعليمات للإدرات المختصة في شركات النقل الجوي.

ونوه البيان بأن المصلحة لن تسمح بإقلاع أي رحلة ما لم تكن حاصلة على الإذن الخاص بها من الإدارة المشار إليها.

وطلب المدير العام للشركة الليبية الإفريقية للطيران من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية والمدير العام لشركة الخطوط الجوية، الالتزام بعدم تسيير الرحلات إلا بعد الحصول على الإذن من مصلحة الطيران المدني باعتبارها الجهة المختصة بذلك.