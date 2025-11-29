شركات النفط تبرز برامج التطوير في معرض بنغازي للغاز والبتروكيماويات

شاركت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بجناح مميز في معرض وملتقى بنغازي للنفط والغاز والبتروكيماويات 2025، بعد انطلاق فعاليات الحدث يوم الاثنين الماضي بمشاركة عدد من الشركات الوطنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب حضور شركات خدمية عاملة في قطاع الطاقة.

وأبرزت شركة سرت خلال مشاركتها برامجها التطويرية ومشاريعها الحديثة، وعرضت تقنيات تعتمدها في عمليات الإنتاج والتصنيع، بما يشمل أنظمة تعزز قدراتها التشغيلية وتدعم توسع نشاطها داخل مختلف مجالات الصناعة النفطية.

ويعُد الملتقى منصة تجمع المختصين والخبراء لتبادل التجارب ومناقشة فرص التعاون بين الشركات الوطنية والجهات المعنية بالقطاع، بينما يدعم الحدث تبنّي ممارسات متطورة تسهم في رفع كفاءة الصناعة النفطية وتعزيز دور المؤسسة الوطنية للنفط في تطوير القطاع نحو مستويات أعلى من الاستدامة والتحديث.