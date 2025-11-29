شركات النفط تبرز برامج التطوير في معرض بنغازي للغاز والبتروكيماويات

عين ليبيا | نُشر: السبت، 29 نوفمبر 2025 - 15:46 | آخر تحديث: 29 نوفمبر 2025 - 17:51 نُشر: السبت، 29 نوفمبر 2025 - 15:46
ليبيا
سرت تعرض تقنيات تشغيل متقدمة في ملتقى بنغازي للطاقة 2025

شاركت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بجناح مميز في معرض وملتقى بنغازي للنفط والغاز والبتروكيماويات 2025، بعد انطلاق فعاليات الحدث يوم الاثنين الماضي بمشاركة عدد من الشركات الوطنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب حضور شركات خدمية عاملة في قطاع الطاقة.

وأبرزت شركة سرت خلال مشاركتها برامجها التطويرية ومشاريعها الحديثة، وعرضت تقنيات تعتمدها في عمليات الإنتاج والتصنيع، بما يشمل أنظمة تعزز قدراتها التشغيلية وتدعم توسع نشاطها داخل مختلف مجالات الصناعة النفطية.

ويعُد الملتقى منصة تجمع المختصين والخبراء لتبادل التجارب ومناقشة فرص التعاون بين الشركات الوطنية والجهات المعنية بالقطاع، بينما يدعم الحدث تبنّي ممارسات متطورة تسهم في رفع كفاءة الصناعة النفطية وتعزيز دور المؤسسة الوطنية للنفط في تطوير القطاع نحو مستويات أعلى من الاستدامة والتحديث.

آخر تحديث: 29 نوفمبر 2025 - 17:51
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً