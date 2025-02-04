شركات شهيرة تطلق «هواتف جديدة» بمواصفات نوعية

كشفت مواقع مختصة بشؤون التقنية، عن “هاتف Zenfone 12 Ultra الذي ستطرحه Asus لمنافسة أفضل هواتف أندرويد”.

وتبعا للتسريبات فإن “الهاتف حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وحمي بإطار متين مصنوع من الألمنيوم، وزجاج Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش، وشاشته جاءت من نوع LTPO AMOLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 2500 شمعة/م تقريبا، ويعمل الجهاز بنظام Android 15 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت”.

وبحسب المعلومات، “كاميرة الهاتف الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+32+13) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة للتصوير فائق العرض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل، وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واط، ويمكن شحنها لاسلكيا بشاحن باستطاعة 15 واط”.

“ون بلس OnePlus” تكشف عن هاتفها الجديد ومواصفاته المميزة

كشفت شركة “ون بلس OnePlus”، “عن هاتفها الذكي الجديد الذي حصل على أفضل المواصفات وزوّد بكاميرات ذات قدرات تصوير مميزة”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف OnePlus 13R على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وهيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (161.7/75.8/8) ملم، وزنه 206 غ”.

ووفق الشركة، “أما شاشة الهاتف فأتت LTPO 4.1 AMOLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2780/1264) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 1600 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision وHDR Vivid لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور، ويعمل الجهاز بنظام HDR Vivid مع واجهات تشغيل OxygenOS 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت”.

ووفق “ون بلس OnePlus”، فإنها “دعمت هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط”.