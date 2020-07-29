شركات طيران أوروبية تبلغ أسعار رحلاتها أقل من 2 دولار والسبب؟

مقابل أسعار زهيدة أعلنت شركات طيران أوروبية عن تنظيم رحلات جوية بين دول القارة ، وبمحاولة لإنقاذ موسم العطلات الصيفية، وقد عرضت الخطوط الجوية البريطانية رحلات إلى الدولة الأوربية بمقابل جنيه إسترليني واحد فقط .

وبحسب ما نقلت قناة “الحرة” عن صحيفة “تلغراف” البريطانية، عرضت أكبر شركة في بريطانيا، صفقات على أعضاء ناديها الذين يقدر عددهم بنحو 10 ملايين في جميع أنحاء العالم، وتشمل وجهات شعبية مثل “نيس” و “أثينا”، حيث أدى تراجع الطلب من جائحة كورونا إلى توقف جميع الرحلات تقريبًا إلى المنتجع الفرنسي حتى أغسطس.

وعرضت الشركة 100 ألف مقعد بأسعار مخفضة عبر شبكتها للمسافات القصيرة، مع إتاحة مقاعد أخرى بسعر جنيه إسترليني فقط، كما خفضت كل من شركة الطيران الإيرلندية “رايان إير” وشركة الطيران البريطانية “إيزي جيت” أسعار تذاكرها إلى أقل من 10 جنيه إسترليني ، للرحلات أحادية الاتجاه داخل أوروبا.

وأرسلت الخطوط الجوية البريطانية عرضها إلى أعضاء النادي التنفيذي يوم الاثنين بعد أن أصبح احتمال حدوث انتعاش في حركة الركاب بعيد المنال.

وخفضت “رايان إير” أسعارها على الرحلات الجوية ذات الاتجاه الواحد من لندن إلى مدينة “بلباو” بإسبانيا إلى 9.99 جنيهًا إسترلينيًا، وإلى مدينة “بيزا ” الإيطالية إلى 9.99 جنيهًا إسترلينيًا، وإلى مدينة فالنسيا الإسبانية بسعر 9.99 جنيهًا إسترلينيًا .

كما أعلنت الشركة البريطانية عن رحلات من مطار”لندن ستانستد” إلى مدينة “بياريتز” الفرنسية مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا، وإلى أثينا مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا، وإلى مدينة بولونيا مقابل 19.99 جنيهًا إسترلينيًا، ومدينة “أليكانتي” الإسبانية بسعر 15 جنيهًا إسترلينيًا .

وقال “ديفيد سكيليكورن” المدير التجاري لشركة “Prestige Holidays”: “خفض الأسعار ضروري لإعادة بناء الثقة، وإنه من مصلحة شركة الطيران أن تملأ هذه الطائرات وتحركها وتحث الناس على العودة.