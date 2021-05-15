شركات طيران إماراتية تُعلق رحلاتها إلى تل أبيب

علقت شركتا “الاتحاد” للطيران و”فلاي دبي” الإماراتيتان، رحلاتهما إلى تل أبيب، وانضمتا بذلك إلى شركات أمريكية وأوروبية أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل بسبب العمليات العسكرية المتصاعدة هناك.

يأتي ذلك بعد أن سيَّرت شركات الطيران العاملة في الإمارات، في الشهور القليلة الماضية، رحلات منتظمة إلى إسرائيل بعد إقامة علاقات دبلوماسية معها العام الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شركة “الاتحاد” للطيران التي تعمل من أبوظبي قولها، إنها علقت جميع رحلات الركاب والبضائع اعتبارا من يوم الأحد بسبب الوضع في إسرائيل.

وأضافت: “تتابع الاتحاد الوضع في إسرائيل وتواصل البقاء على اتصال وثيق مع السلطات ومصادر المعلومات الأمنية”.

وأيضا ألغت “فلاي دبي” رحلاتها من دبي اعتبارا من يوم الأحد، على الرغم من تسيير رحلتين يوم السبت، ومن المقرر أن يتم تسيير رحلات في الأسبوع المقبل.

وفي الآونة الأخيرة سيَّرت “فلاي دبي” رحلات أقل من الرحلات الأربع اليومية المقررة مشيرة إلى انخفاض في الطلب.

وتكرر قصف الفصائل الفلسطينية لمنطقة تل أبيب خلال الاشتباكات التي بدأت يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى قيام عدة شركات طيران عالمية بإلغاء رحلاتها هذا الأسبوع.