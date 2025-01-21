شركات كبيرة تكشف عن «هواتف وحواسيب» بمواصفات غير مسبوقة

أعلنت شركة “ريل مي Realme“، “عن هاتفها الجديد الذي سيكون من أفضل هواتف أندرويد من حيث الأداء والمواصفات”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف +Realme 14 Pro على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163.5/77.3/8) ملم، وزنه 194 غ، وشاشته جاءت من نوع OLED، مقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها (2800/1270) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1500 شمعة/م تقريبا، وحميت الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 7i المتين”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل، وتوثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية”.

ودعمته شركة “ريل مي Realme”، الهتف “بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، وستطرحه في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 340 يورو تقريبا”.

“إنجينيرز” تدخل عالم الحواسب المحمولة بأجهزة مميزة

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن شركة “إنجينيرز Energizer”، “تخطط لإطلاق حواسب محمولة مزودة بمواصفات مميزة وبسعر منافس”.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن شركة “إنجينيرز Energizer”، “ستطلق جيلا جديدا من الحواسب تحت اسم “EnergyBook” التجاري، وستتميز ببطارية بسعة كبيرة تكفيها لعدة أيام بالشحنة الواحدة”، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن “الحواسب ستطلق بنسختين، نسخة مجهزة بشاشة بمقاس 15 بوصة، ونسخة مزودة بشاشة بمقاس 17 بوصة، وستزود هذه الأجهزة بذواكر تخزين داخلية بسعة 128 و256 غيغابايت”.

وذكرت شركة “إنجينيرز Energizer”، “أن أجزاءها ستصنع من مواد صديقة للبيئة، وسيدخل في تركيبها البلاستيك والأولمنيوم والمعادن التي أنتجت من عمليات إعادة التدوير”.

ونوّه الخبراء في الشركة إلى أن “الحواسب ستطلق بأسعار منافسة جدا، قد تبدأ من 199 دولارا، ووصف موقع Notebookcheck هذه الأسعار بأنها “منخفضة بشكل مذهل”، وأنه لا يوجد عمليا حواسب محمولة في الأسواق حاليا سعرها أقل من 300 أو 400 دولار”، فيما “تظهر الصور التي نشرت لتصاميم الحواسب أن الأجهزة حصلت على هيكل نحيف، وزودت بمنافذ USB-C، ومنفذ 2.5 ملم للسماعات، ولوحة تحكم كبيرة تعمل باللمس ثبتت أسفل لوحة المفاتيح”.