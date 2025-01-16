شركة «آبل» تكشف الإلكترونيات والهواتف التي ستطلقها هذا العام

نشرت مواقع مختصة بالشأن التقني، معلومات تتعلق “بأهم الهواتف والأجهزة الذكية التي ستطلقها “آبل” العام الجاري”.

وبحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن موقع “9”to5Mac، “فإن “آبل” ستعلن هذا العام عن حواسب iPad 11 اللوحية المعدلة، وكذلك عن حواسب iPad Air الجديدة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذه الأجهزة قبل الربع الثالث من السنة”.

ووفق الموقع، “من المتوقع أن تكشف “آبل”، أيضا عن هاتف iPhone SE الجديد، الذي سيأتي شبيها من حيث التصميم بهواتف iPhone 14، وسيزود الهاتف على الأغلب بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وكاميرا تعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يتوقع أن تعلن آبل عن حواسب MacBook Air الجديدة المزودة بمعالجات M4”.

وبحسب الموقع، “في الخريف من المفترض أن تعلن “آبل”، عن هواتف iPhone 17 الجديدة، وساعات Apple Watch و Watch Ultra و Watch SE الذكية، إضافة إلى أجهزة AirPods Pro 3، والمساعد المنزلي الذكي HomePod mini 2، والجيل الأحدث من أجهزة Apple TV”.

وبحسب المعلومات، “قبل نهاية 2025 من المفترض أن تكشف أيضا عن حواسب MacBook Pro المزودة بمعالجات M5 المتطورة، وعن الجيل الجديد من حواسب Mac Studio و Mac Pro”.