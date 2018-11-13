شركة آبل تُقر بوجود خلل في بعض أجهزتها وتتكفل بالصيانة

حيث أوضحت الشركة أن بعض هواتف آيفون X تعاني من مشاكل في عمل الشاشات، التي لا تستجيب للمس من حين لآخر، كما تبين أن بعض حواسيب MacBook Pro 13 التي بيعت ما بين يونيو 2017 ويونيو 2018 لديها مشاكل في أقراص التخزين SSD، وتلك المشاكل قد تتسبب بفقدان البيانات المحفوظة لديها.

كما أشارت الشركة إلى أن مستخدمي هذه الأجهزة يمكنهم التحقق من احتمال وجود تلك المشاكل على أجهزتهم عبر الموقع الرسمي لآبل، وهناك سيجدون نافذة خاصة سيملؤونها بالرقم التسلسلي لجهازهم، وفي حال كان الجهاز من الدفعات التي تعاني من المشاكل، ستقوم الشركة بإعلامهم، وستتكفل بإصلاح الجهاز مجانا.