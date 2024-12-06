شركة «أبل» تطلق ميزة جديدة تعمل بـ«الذكاء الاصطناعي»

لتوفير تجربة مرنة في استخدام التطبيقات والتفاعل معها، أعلنت شركة “أبل”، عن ميزة جديدة تعمل بتقنية “الذكاء الاصطناعي”، تسمى “آبل إنتيلجينس”، عبر التحديث الجديد لنظام تشغيل iOS 18.1.1.

ووفق الشركة، “يمكن للميزة الجديدة “اقتراح التطبيقات التي تستخدمها بشكل متكرر في أوقات أو مواقع محددة، وتمكين اقتراحات المساعدة الشخصية المعروفة باسم “سيري” بشكل أكثر دقة، تحسين أداء الجهاز بناء على عادات الاستخدام الخاصة بك”.

وبحسب الشركة، “إذا كانت لديك عادة فتح تطبيق تتبع اللياقة البدنية المفضل لديك أول شيء في كل صباح، فقد تبدأ “آبل إنتيلجينس” في اقتراح هذا التطبيق بشكل استباقي على شاشة القفل قبل وقت التمرين المعتاد، وإذا كنت ترسل رسائل إلى جهة اتصال معينة غالبا في استراحة الغداء، فقد تبدأ “سيري” في التوصية بإرسال رسالة إليها في منتصف النهار”.

ووفق الشركة، “لكي تعمل الميزة، يجب أن تراقب نشاطك باستمرار وتجمع البيانات حول التطبيقات التي تستخدمها، ومتى تستخدمها، وكيف تتفاعل معها، وبالنسبة للبعض، قد تبدو هذه الدرجة من تتبع السلوك تدخلية بشكل مفرط، وقد يشعر المستخدمون بعدم الارتياح مع نظام الذكاء الاصطناعي الذي يحلل استخدامهم للتطبيقات المتعلقة بالصحة أو التمويل أو الاتصالات الشخصية”.