شركة «أبل» تكشف عن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة بخدماتها

تواصل “شركة آبل Apple”، المتخصصة في الإلكترونيات، منافستها في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بكافة مجالات عملها.

وأعلن الرئيس التنفيذي في “شركة Apple” تيم كوك، أن الشركة تعمل حاليا على مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيرا إلى أنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل بشأنها في وقت لاحق من العام الجاري.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن “شركة آبل”، تعتزم إضافة عدد كبير من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى نظامي التشغيل iOS 18 و iPadOS 18 في هواتف آيفون وأجهزة آيباد.

ولفتت الوكالة، إلى أن “شركة آبل”، تدرب المساعد الشخصي Siri وأداة البحث Spotlight المدمجة في أجهزة “آيفون” على نماذج لغوية كبيرة، بهدف تحسين قدرتهما على الإجابة عن الأسئلة الأكثر تعقيدًا.

وأضافت أن الشركة استكشفت أيضًا المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها المختلفة داخل النظام، والتي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بإنشاء قوائم تشغيل على نحو تلقائي في تطبيق الموسيقى Apple Music أو إنشاء شرائح العروض التقديمية في تطبيق Keynote، بالإضافة إلى تكامل عميق للذكاء الاصطناعي في تطبيقات أخرى مثل الصحة والرسائل والأرقام والصفحات والاختصارات.

يذكر أن “شركة Apple”، تعمل حاليا على كثير من مشروعات الذكاء الاصطناعي، التي تركز على إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، وكذلك تعديلها أو تحريكها استنادًا إلى الأوامر النصية، كما أنها بصدد تطوير محرك عصبي متطور في معالجاتها القادمة في الأجهزة المستقبلية من أجل تسريع عمل مزايا الذكاء الاصطناعي، وفق ما كشفت تقارير عديدة.

هذا وعملت شركة “أبل”، بشكل كثيف مؤخرا، لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل عدد كبير من خدماتها وتطبيقاتها وأدواتها البرمجية، لكل من المستخدمين والمطورين، لمواكبة التطور السريع الذي يشهده المجال.