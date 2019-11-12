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شركة أدوبي تُطلق تقنية جديدة للتعرف على الصور المُعدلة عبر «فوتوشوب»

عين ليبيا | آخر تحديث: 12 نوفمبر 2019 - 17:41
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ويُمكن لتقنية “About Face” استعادة الشكل الأصلي للصورة.[إنترنت]
كشفت شركة أدوبي خلال مؤتمر ماكس الأخير للمصممين تقنية قد تحدث ثورة في عالم التصوير والتصميم الإلكتروني.

وأوضح الخبراء في الشركة أن تقنية “About Face” التي طورها خبراؤها هي تقنية جديدة كلياً، صُممت خصيصاً لمعاينة الصور واكتشاف ما إذا تم التلاعب بها أو تعديلها عبر برامج التعديل كبرنامج فوتوشوب.

هذا وتعتمد التقنية الجديدة أسلوباً مختلفاً كلياً عن التقنيات التقليدية المخصصة لهذا الغرض، فهي لا ترتكز على ميزة التعرف على الوجوه لمعاينة صور الأشخاص مثلاً، بل تعاين كل بيكسل من بيكسلات الصورة الإلكترونية، وتكتشف أماكن التلاعب بمواقع البيكسلات في الصورة، وتظهر تلك الأماكن عبر خرائط حرارية.

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ويُمكن لتقنية “About Face” استعادة الشكل الأصلي للصورة، وإظهارها بالحالة التي كانت عليها قبل التعديل.

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