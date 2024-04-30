شركة «أسترازينيكا» تعترف: لقاح «كورونا» يسبب آثارا جانبية مميتة!

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “شركة الأدوية البريطانية “أسترازينيكا” تواجه دعوى جماعية بملايين الجنيهات الإسترلينية من قبل عشرات العائلات تقول أنهم تعرضوا للتشويه وذويهم أو الموت بسبب لقاحها المضاد لفيروس كورونا”.

ووفق الصحيفة، “رفعت 51 دعوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة العليا في بريطانيا، من عائلات تطالب بتعويضات تقدر قيمتها بما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني”.

ويقول المدعون، “إن اللقاح، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، تسبب بوفاة عدد من الأشخاص وأضر آخرين”.

وذكرت الصحيفة، أن “الشركة اعترفت لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب في حالات نادرة جدا، آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم أو متلازمة نقص الصفائحTTS”.

ووفق الصحيفة، “طعنت شركة “أسترازنيكا” في هذه الادعاءات، لكنها قدمت للمحكمة وثيقة قانونية في فبراير، تعترف فيها أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب الإصابة بجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية”.