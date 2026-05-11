شركة أكاكوس: إعادة تشغيل خط النفط بعد السيطرة على «حادث تسريب»

أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية عن نجاح فرقها الفنية في التعامل مع تسريب وقع في خط نقل النفط الخام الرابط بين المحطتين A وD ضمن الامتياز 186، مؤكدة استعادة العمليات التشغيلية بشكل كامل بعد تنفيذ أعمال الصيانة والمعالجة.

وأوضحت الشركة أن البلاغ عن التسريب جرى التعامل معه فورًا من قبل الفرق المختصة، التي باشرت إجراءات الاستجابة السريعة، ما أسفر عن احتواء التسريب وعزل المنطقة المتأثرة بالكامل وفق معايير الأمن والسلامة المعتمدة في قطاع النفط.

وبيّنت الشركة أن التدخل شمل تنفيذ أعمال فنية دقيقة لمعالجة الخط المتضرر، إلى جانب معالجة التربة المحيطة بالموقع، بما يضمن الحد من أي آثار بيئية محتملة والحفاظ على سلامة المنطقة المحيطة.

وأكدت أن الجهود الميدانية أسهمت في إعادة الخط إلى وضعه التشغيلي الآمن، واستئناف الإنتاج تدريجيًّا حتى الوصول إلى المستويات السابقة، حيث جرى إعادة تشغيل الخط عند الساعة 2:40 ظهرًا.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في الحقول النفطية، وقدرتها على التعامل السريع مع الأعطال الطارئة، بما يضمن استمرارية الإنتاج وحماية البنية التحتية للقطاع النفطي.

وأضافت أن فرق التشغيل والدعم واصلت العمل بشكل متواصل منذ لحظة البلاغ، في إطار الالتزام بمعايير السلامة المهنية والبيئية المعتمدة في العمليات النفطية.