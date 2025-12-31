إنتاج شركة أكاكوس يفوق المستهدف.. تسجيل 325 ألف برميل يوميًا

سجّلت شركة أكاكوس للعمليات النفطية تجاوزًا في المستهدف الإنتاجي المحدد عند 320 ألف برميل يوميًا، بعدما بلغ معدل الإنتاج الفعلي، بتاريخ الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، نحو 325,796 برميلًا يوميًا.

وأوضحت الشركة أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تنفيذ حزمة من الإجراءات الفنية والمشاريع التشغيلية التي ركزت على رفع كفاءة الحقول وضمان استدامة العمليات الإنتاجية، وذلك في ظل تحديات متواصلة أبرزها شح الموارد وعدم تسييل الميزانيات المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وبيّنت أن الأعمال المنفذة شملت ربط عشرة آبار جديدة بالإنتاج، إلى جانب تشغيل مشروع استراتيجي أتاح تحويل فائض الإنتاج من قطعة I&R إلى محطة الفصل الرئيسية في قطعة NC-186، ما أسهم في تحسين القدرة التشغيلية للمنشآت مع الالتزام الكامل بمعايير الهندسة والسلامة المهنية.

وأكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط دعمه لشركة أكاكوس وكافة العاملين بها، مثمنًا الجهود الاستثنائية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج رغم الظروف الصعبة، ومشددًا على مساندة الكوادر الوطنية التي تعمل على استدامة قطاع النفط وزيادة معدلات الإنتاج رغم محدودية الإمكانيات والموارد المالية.