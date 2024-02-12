شركة «أمازون» تستخدم «الذكاء الاصطناعي» في التسوق

أعلنت شركة “أمازون” الأمريكية والعاملة بقطاع التجارة الإلكترونية، عن تطوير مساعد لتطبيق التسوق بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت الشركة، أن المساعد الجديد يسمى “روفوز”، يهدف إلى تسهيل بحث المستخدم عن المنتجات وشرائها عبر منصة أمازون.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن “روفوز”، المساعد الرقمي الجديد من شركة أمازون، يتفوق على المساعد الحالي “أليكسا”، بقدرته على الرد على أسئلة المستخدمين، والعثور على سلع معينة مثل هدية عيد الحب أو لعبة الديناصور للأطفال.

وحول طريقة استخدامه، قالت الشركة، إنه يمكن إضافة “روفوز”، إلى تطبيق “أمازون شوبنج”، من خلال شريط البحث، وهو ما يُمكن المستخدمين من إلقاء الأسئلة التي يرغبون بها على المساعد “روفوز”، حيث سيقوم بدوره بالإجابة السريعة عليها.

وأضافت الشركة: كما سيقدم “روفوز”، المساعدة في البحث عن المنتجات، وطرح الأفكار وكذلك سيقوم بالإجابة على أسئلة خاصة بمواصفات بمنتجات محددة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” آندي جاسي، إن أمازون بدأت استغلال الذكاء الاصطناعي لتقديم ما يمكن تقديمه من خلال المساعد الرقمي، وجعل البرمجيات أكثر توافقا مع تفضيلات كل شخص على حدة بمرور الوقت، مضيفا أن المساعد الذكي “روفوز” سوف يغير الطريقة التي يستكشف بها العملاء المنتجات التي يفضلونها ويهتمون بها.

يذكر أن شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية “أمازون دوت كوم”، كانت أعلنت آواخر العام الفائت 2023، إطلاق نسختها من منصة الذكاء الاصطناعي “شات جي.بي.تي”، وذلك لمساعدة الشركات في تحليل البيانات ومقارنة الأرقام وإعداد مسودة البيانات الصحفية بطريقة آلية، وأطلقت على المنصة الجديدة اسم “كيو”.