 شركة أمريكية تبني «شبكة أقمار تجسس» على أي مكان بالعالم  

ذكرت وكالة رويترز، أن شركة “سبيس إكس SpaceX” الأمريكية تبني شبكة أقمار تجسس لصالح وكالة استخبارات في البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن شركة تقنيات استكشاف الفضاء “سبيس إكس” تبني شبكة من مئات أقمار التجسس الصناعية، في إطار عقد سري مع وكالة استخبارات أميركية.

وأضافت المصادر لوكالة رويترز، أن وحدة “ستارشيلد” التابعة لشركة “سبيس إكس”، هي المسؤولة عن بناء شبكة الأقمار الصناعية بموجب عقد بقيمة 1.8 مليار دولار تم توقيعه في عام 2021 مع مكتب الاستطلاع الوطني، وهي وكالة استخبارات تدير أقمار التجسس الصناعية.

وذكرت المصادر، أنه في حال نجاح البرنامج، فإنه سيعزز بشكل كبير قدرة الحكومة الأميركية والجيش على رصد الأهداف المحتملة بسرعة في أي مكان في العالم تقريبا.

وكشفت رويترز، أن عقد شركة “سبيس إكس” يهدف إلى بناء نظام تجسس جديد قوي يضم مئات الأقمار الصناعية التي تستطيع تصوير الأرض ويمكن أن تعمل كمجموعة في مدارات منخفضة، مشيرة إلى أن وكالة الاستخبارات التي تعاونت مع “الشركة” هي مكتب الاستطلاع الوطني.

وأوضحت المصادر، أن الأقمار الصناعية يمكنها تتبع الأهداف على الأرض ومشاركة تلك البيانات مع مسؤولي المخابرات والجيش الأميركيين، مضيفة أن هذا سيتيح للحكومة الأمريكية الحصول بسرعة على صور للأنشطة التي تحدث على الأرض في أي مكان في العالم تقريبا، مما يساعد في العمليات الاستخباراتية والعسكرية.

يذكر أن شركة الفضاء الأمريكية “سبيس إكس”، يملكها رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك ووكالات الأمن القومي.