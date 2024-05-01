شركة أمريكية تسحب «مشروبات شهيرة» من الأسواق.. فما السبب؟

أعلنت شركة “مارتينيلي” الأمريكية، “سحب كميات كبيرة لمشروبات شهيرة، قالت إنها تحتوي على كميات عالية من مادة سامة تسبب السرطان”.

وقالت الشركة، إنها “سحب كميات كبيرة من عصير تفاحها الشهير باهظ الثمن، بسبب مخاوف ارتفاع مستويات الزرنيخ فيه”، مشيرة “إلى أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي أمراض نتيجة سحب المنتوج من الأسواق”.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، “بأن التعرض لمستويات مرتفعة من الزرنيخ غير العضوي يمكن أن يشكل مخاطر صحية على الأشخاص، بما في ذلك السرطان والعيوب الخلقية والسكري ومشاكل القلب”.

هذا وفي يونيو 2023، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، “توجيهات لخفض مستوى العمل الصناعي للزرنيخ غير العضوي في عصير التفاح من 23 جزءا في المليار إلى 10 جزء في البليون، بما يتماشى مع متطلبات المياه”.

وبحسب موقع “usatoday”، “أبلغت وزارة الصحة في ولاية ماريلاند عن نتائج اختبار لمجموعة إنتاج “مارتينيلي” في مارس 2023 المعنية، والتي أظهرت 11.6 جزء في المليار للزرنيخ غير العضوي -1.6 جزء في المليار، أعلى من مستوى عمل الصناعة المنصوص عليه في إرشادات إدارة الغذاء والدواء الجديدة التي تم وضعها”.