شركة أمريكية تعتزم طرح بديل «للقهوة»

أعلنت سلسلة القهوة الأمريكية “بلوستون لين” عن بيع قهوة “اسبريسو” مصنعة من الأغذية ومستخلصة من بذور التمر والجوافة وعباد الشمس.

وأشارت “بلوستون لين”، أن هذا المنتج أكثر استدامة من حبوب البن، وسيتم توفير القهوة الخالية من الحبوب، بدءا من شهر أغسطس القادم، وسيتم بيعها في جميع متاجر السلسلة البالغ عددها 58 متجرا في الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل شركة Atomo Coffee الناشئة في سياتل.

وقال نيكولاس ستون الرئيس التنفيذي لشركة “بلوستون لين”: “يمثل هذا فرصة لعملائنا للاستمتاع بخيار القهوة المبتكر الذي يحافظ على معاييرنا العالية للجودة والذوق بينما يتماشى مع التزامنا بمراعاة البيئة”.

وقالت شركة Atomo Coffee، “إنها قامت بمحاكاة التركيب الجزيئي للقهوة التقليدية باستخدام مواد خام كانت ستؤول إلى النفايات.”.