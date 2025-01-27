شركة أمريكية تقدم عرضاً مثيراً لمنصة «تيك توك»!

قدمت شركة” بيربلستي الـ Perplexity AI” عرضا جديدا للشركة الأم لمنصة “تيك توك” يتيح للحكومة الأمريكية امتلاك ما يصل إلى 50% من كيان جديد يدمج Perplexity مع أعمال “تيك توك” في الولايات المتحدة

أفادت بذلك شبكة CNBC الأحد نقلا عن مصدر مطلع على الأمر، مضيفة أن “العرض الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي، هو مراجعة لخطة سابقة قدمتها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إلى “بايت دانس”، الشركة الأم لـ”تيك توك”، في 18 يناير، أي قبل يوم واحد من دخول القانون الذي يحظر “تيك توك” حيز التنفيذ.”

وكان العرض الأول، الذي لم تستجب له “بايت دانس”، يهدف إلى “إنشاء هيكل جديد من شأنه دمج Perplexity ومقرها سان فرانسيسكو، مع أعمال “تيك توك” الأمريكية ويتضمن استثمارات من مستثمرين آخرين”.

وأشار المصدر إلى أن العرض الجديد “سيسمح للحكومة الأمريكية بامتلاك ما يصل إلى نصف هذا الهيكل الجديد بمجرد أن تقدم طرحا عاما أوليا بقيمة 300 مليار دولار على الأقل”.

وأوضح المصدر أن عرض Perplexity تمت مراجعته بناء على التعليقات الواردة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المصدر إنه في حال نجاح الخطة، لن تتمتع الأسهم المملوكة للحكومة بحق التصويت، كما لن تحصل الحكومة على مقعد في مجلس إدارة الشركة الجديدة.

وبموجب الخطة، لن تضطر “باست دانس” إلى قطع العلاقة تماما مع “تيك توك”، وهي نتيجة إيجابية لمستثمريها، لكن المصدر أكد أنه يجب أن يسمح “بالسيطرة الأمريكية الكاملة على مجلس الإدارة”.

وبموجب الاقتراح، ستساهم شركة التكنولوجيا التي يقع مقرها في الصين في أعمال “تيك توك” في الولايات المتحدة دون الخوارزمية الخاصة التي تحدد المحتوى الذي يراه المستخدمون على التطبيق، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة “أسوشيتد برس”.

ولفتت CNBC إلى أنه “يبدو أن المقترح يعكس استراتيجية ناقشها ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي السابق خلال فترة ولاية ترامب الأولى، يوم الأحد في برنامج “صنداي مورنينغ فيوتشرز” على قناة “فوكس نيوز”. حيث اقترح منوتشين أن يقوم مستثمر جديد في “تيك توك” ببساطة بـ”تخفيف” الملكية الصينية للشركة بما يتوافق مع القانون. وكان منوتشين قد أعرب سابقا عن اهتمامه بالاستثمار في الشركة.

وقال منوتشين: “يجب فصل التكنولوجيا عن الصين. يجب أن تكون منفصلة عن شركة بايت دانس. لا توجد أي طريقة تسمح لنا بالحصول على شيء مثل هذا في الصين.”

وقال ترامب “إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق حول “تيك توك” في غضون 30 يوما”، وأضاف أيضا “إنه لم يناقش الصفقة مع لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة “أوراكل” للبرمجيات، رغم تقاريرتفيد بأن “أوراكل” مع عدد من المستثمرين الخارجيين كانت تفكر في الاستحواذ على عمليات “تيك توك” العالمية”.

وأكد أنه يبحث مسألة شراء تطبيق “تيك توك” مع “أشخاص مؤثرين للغاية”، معربا عن اعتقاده بأن الحفاظ على هذه الشبكة الاجتماعية للمستخدمين في الولايات المتحدة سيكون مفيدا للبلاد من الناحية الاقتصادية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وقع عام 2024 على قانونا يلزم “بايت دانس” ببيع تطبيق “تيك توك” أو وقف عملياتها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير من العام الجاري. وفي ذلك اليوم، توقف التطبيق عن العمل في الولايات المتحدة لمدة قصيرة، لكنه سرعان ما عاد ليكون متاحا للمستخدمين الأمريكيين، وذلك بعدما أعلن ترامب أنه سيصدر أمرا تنفيذيا لتأجيل حظر “تيك توك” وهو ما فعله في 20 يناير فور تنصيبه.

وحضر شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك” مراسم تنصيب ترامب مع عدد من قادة شركات التكنولوجيا الآخرين الذين أقاموا علاقات ودية مع الإدارة الجديدة.