شركة أمريكية شهيرة تسحب الملايين من منتجاتها بأسواق النمسا

أعلنت شركة “كوكا كولا” الأمريكية، الشهيرة في العالم، “عن سحبها ملايين الزجاجات البلاستيكية، نتيجة مخاطر على صحة المستهلكين”.

وبحسب شركة “كوكا كولا”، فإنها “سحبت 28 مليون زجاجة لمنتجات مختلفة تابعة لها في النمسا، بسبب احتوائها على قطع صغيرة من المعدن، بعد حدوث خطأ خلال عملية الإنتاج”.

وأكد المتحدث باسم هيئة سوق فيينا، ألكسندر هينغل، أن “هذا هو أكبر سحب في البلاد منذ 25 عاما على الأقل”.

وأضاف: “إن هيئة السوق في فيينا ومفتشيها البالغ عددهم 80، يراقبون بالفعل ما إذا كان تجار التجزئة يزيلون الزجاجات من الأرفف”.

ونبّهت الشركة أن “مشروبات “كوكاكولا”، و”فانتا” و”سبرايت” و”ميزومكس”، التي لها تاريخ انتهاء الصلاحية ما بين 4 فبراير2025 و12 أبريل 2025، تأثرت بالسحب”.

وأضافت أنه لا “يمكن استبعاد أن عددا محدودا جدا من هذه الزجاجات، قد يحتوي على شظايا صغيرة من المعدن، بسبب خطأ فني أثناء الإنتاج”.

وأشارت شركة “كوكاكولا” إلى “أنه لم يتم بيع دفعة الزجاجات التي من إنتاج الفترة المعنية المذكورة بصورة كاملة، إذ أوضح المتحدث باسمها، أن العديد من الزجاجات قد لا تزال في مباني الشركة، أو في مستودعات البيع بالتجزئة.