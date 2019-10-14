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شركة «إتش بي» تكشف عن خطر مُحدق يتربص بحواسيبها!

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 أكتوبر 2019 - 15:34
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أثار التطبيق حفيظة مستخدمي الحواسيب ووصفه بعضهم بأنه برنامج تجسس. [إنترنت]
أكدت شركة إتش بي أنها أطلقت تحديثاً برمجياً طارئاً لحماية حواسيبها من خطر الاختراق.

حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن إتش بي أطلقت تحديثاً أمنياً لتطبيق HP Touchpoint Analyti الموجود في حواسيبها بعد أن اكتشف الخبير في أمن المعلومات بيليغ هادار، أن التطبيق يحوي على ثغرة برمجية تساعد في اختراق الحواسيب.

هذا وتكمن خطورة الثغرة الأمنية المكتشفة في التطبيق المذكور بأنها تساعد قراصنة الإنترنت على الوصول إلى حواسيب مستخدمي HP، وتحميل ملفات DLL ضارة بتلك الحواسيب للوصول إلى ما يسمى بحقوق المستخدم في تلك الأجهزة، ليتحكموا بعدها بالعديد من البرمجيات والتطبيقات الموجودة فيها.

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وأثار هذا التطبيق مؤخراً حفيظة مستخدمي الحواسيب، فبعضهم من وصفه بأنه برنامج تجسس، وآخرون اشتكوا من أنه يتسبب في إبطاء عمل الأجهزة.

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