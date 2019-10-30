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شركة إسرائيلية تتجسس على واتساب وتستهدف مدافعين عن حقوق الإنسان!

عين ليبيا | آخر تحديث: 30 أكتوبر 2019 - 13:54
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القراصنة تمكنو من استغلال ثغرة في التطبيق لإدخال برنامج معلوماتي إلى الهواتف الذكية. [رويترز]
كشف تطبيق واتساب للمراسلة، الذي تملكه فيسبوك أنه تقدم بشكوى ضد شركة أن أس أو الإسرائيلية، المتخصصة ببرمجيات التجسس.

حيث أعلنت واتساب في مايو الماضي أنها تعرضت لهجوم من برنامج تجسس، يتيح الوصول إلى مضمون المراسلات على الهواتف الذكية.

وقال ويل كاثكارت، مدير واتساب أمس الثلاثاء:

“بعد أشهر من التحقيقات، تمكنا من معرفة من شن هذا الهجوم”.

هذا واتهم شركة أن أس أو بأنها استهدفت مئة شخص من المدافعين عن حقوق الإنسان، وصحافيين وناشطين آخرين، في المجتمع المدني في العالم.

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يُذكر أن القراصنة تمكنو من استغلال ثغرة في التطبيق، لإدخال برنامج معلوماتي إلى الهواتف الذكية، بمجرد الاتصال بمستخدمي تطبيق واتساب الذي يستخدمه حالياً 1.5 مليار نسمة في العالم.

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