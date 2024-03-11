شركة إسرائيلية تختبر خطا لنقل الوقود إلى دول عربية

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست “الإسرائيلية”، أن شركة شحن رقمية “إسرائيلية”، تستعد لتشغيل خط ناقلات وقود من الموانئ “الإسرائيلية” نحو دول عربية.

وحسب الصحيفة، فإن شركة “تراك نت”، وقعت اتفاقا مع شركة خليجية “لم تذكر اسمها الصحيفة”، ستجري قريبا تجربة لاختبار إجراءات تنفيذ عمليات النقل، كما سيتم النظر في استخدام الناقلات الأردنية أو الإسرائيلية لعمليات النقل.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية حنان فريدمان قوله: أعلن عن أول اتفاقية تجريبية من نوعها، والهدف من هذه التكنولوجيا هو اختبار عملية التخطيط لنقل كميات كبيرة من الوقود والمنتجات المرتبطة به من الاتجاه المعاكس، من البحر الأبيض المتوسط، عبر موانئ إسرائيل ومن هناك إلى دول عربية والخليج”.

ووفق الصحيفة، من الممكن أن يكون هذا مشروعا لوجستيا كبيرا ويصل إلى الهدف المتمثل في نقل 34 ألف طن من الوقود والمنتجات شهريا، أي نحو 800 حاوية.

يذكر أن شركة “تراك نت”، تعمل في أوروبا والخليج العربي وإسرائيل، ويعد الخليج أحد أكبر موردي النفط الخام في العالم، ومع ذلك تواجه المنطقة نقصا في بعض الأحيان في المنتجات النفطية المكررة مثل الديزل أو البنزين، مما يجبر البلدان في المنطقة نفسها على استيرادها من أوروبا والشرق الأوسط، وفق الصحيفة.