شركة إماراتية تبدأ تنفيذ مطار بنغازي الدولي

أعلنت بلدية بنغازي أمس السبت، عن انطلاق مشروع إنشاء مطار بنغازي الدولي الجديد في منطقة “تيكا” غرب المدينة.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية في بيان، إن المطار الجديد يضم 12 بوابة قابلة للزيادة ومرافق ملحقة ومنطقة حرة وبنى تحتية للشحن الجوي والترانزيت.

وتنفذ المشروع شركة “تيرمينال هولدينغ” الإماراتية والجهاز الوطني للتنمية، بإشراف من الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب.

وحسب البيان، من المقرر أن يخصص المطار للرحلات الدولية فيما يبقى مطار بنينا ببنغازي يعمل للرحلات الداخلية وقاعدة جوية.