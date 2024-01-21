شركة إماراتية توقع عقودا لحزمة من المشاريع في درنة

وقع المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة بالقاسم خليفة حفتر، أمس السبت، حزمة من المشاريع في مدينة درنة مع الشركة الإماراتية “GLOBAL CONTRACTING”.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن من بين المشاريع التي تم توقيعها، أعمال البنية التحتية وتجديدها، وإنشاء محطات معالجة للصرف الصحي، وإنشاء محطتي تحلية مياه البحر، وإنشاء سدود تعويقيه في الوادي وقناة متكاملة لمجرى الوادي ومنه إلى البحر.

وستقوم الشركة أيضا بتنفيذ مشروع حاجز الأمواج الذي يحافظ على الواجهة الساحلية للمدينة، كما أنها ستنفذ عدة مشاريع غرب الحدود الإدارية لمدينة درنة.