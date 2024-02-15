شركة «إنفينيكس» تُطلق أحدث هواتفها الذكية

في إطار المنافسة بين شركات الهواتف الذكية، لإطلاق أحدث الإصدارات، بدأت شركة Infinix بالترويج لهاتفها الجديد.

وفي مقطع فيديو تناقلته العديد من المواقع التقنية، أطلقت Infinix، على الهاتف الجديد اسم Hot 40i، مشيرة إلى أن الجهاز حصل على مواصفات ستجعله منافسا قويا في سوق أجهزة أندرويد.

وذكرت الشركة، أن هاتف Hot 40i، يحمل هيكل أنيق التصميم، شبيه بعض الشيء بهياكل هواتف آيفون، .وزنه 190غ.

وبخصوص الكاميرا الأساسية للجهاز الجديد، فهي ثنائية العدسة،فيها عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل، وفق الشركة.

وزودت Infinix، الهاتف الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.

أما عن مزايا شاشته، قالت الشركة جاءت IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها 1612/7209 بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 480 شمعة/م تقريبا.

ولفتت إلى أن الهاتف يعمل بنظام Android 13 مع واجهات XOS 13، ومعالج Unisoc T606، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 4/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكانت شركة Infinix أعلنت آواخر ديسمبر الفائت 2023، عن هاتف جديد اسمه “Smart 8 HD”، بسعر يقارب 75 دولار.

يذكر أن شركة Infinix، ‏ هي شركة هواتف ذكية صينية من هونغ كونغ، تأسست في عام 2013.