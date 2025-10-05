شركة «إيني» تستأنف نشاط الحفر الاستكشافي في الشمال

استأنفت شركة إيني شمال أفريقيا الإيطالية نشاطها الاستكشافي في المنطقة المغمورة شمال غرب ليبيا، في القطعة (16/4) بالمنطقة التعاقدية “د” (م ن 41)، بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات.

وجاء ذلك بعد إعادة الدخول لاستكمال عمليات الحفر في البئر الاستكشافي: ج1 – 16/4 (بالمؤمل BESS-3)، الذي توقفت عمليات الحفر فيه في 2020 بسبب جائحة كورونا.

وكانت الحفارة إنسكو (4005) قد بدأت عمليات الحفر بالبئر في 11 مارس 2020م، وبلغت عمق 1,012 قدم، إلا أن الجائحة أجبرت على تعليق العمل مؤقتاً، مما أدى إلى تأمين البئر وتسريح الحفارة في 14 أبريل 2020.

وببحسب المؤسسة، تقوم الحفارة سكارابيو-9 التابعة لشركة سايبم الإيطالية باستئناف الحفر للوصول إلى العمق النهائي المقرر وهو 10,520 قدم (3,200 متر).

ويقع البئر الاستكشافي في منطقة التعاقد (د) على عمق مياه يبلغ حوالي 743 مترًا، ويبعد عن السواحل الليبية بحوالي 95 كيلومترًا، كما يبعد نحو 15 كيلومترًا عن حقل بحر السلام الغازي.