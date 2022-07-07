شركة إيني: قطع إمدادات الغاز عن إيطاليا سيكون مشكلة لليبيين وليس للإيطاليين

قال شركة “إيني” الإيطالية أنّها أُحيطت علمًا بتصريحات السلطات الليبية عن الخفض المحتمل بنسبة 25 في المائة في إمدادات الغاز الليبي لإيطاليا وأنها ترصد اتجاه التدفقات.

وبينّ مدير الشؤون العامة في شركة إيني “لابو بيستيللي”، خلال جلسة استماع أمام لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ الإيطالي حول السلامة والإمداد وأسعار الطاقة المعقولة في حال قررت ليبيا حقًا قطع الإمدادات عن إيطاليا، فسيكون ذلك في المقام الأول مشكلة لليبيين وليس للإيطاليين، لافتا أن ليبيا في تلك الحالة لم تعد قادرة على الوفاء بالعقود الدولية التي تضمن مصدر الدخل الوحيد.

وأضاف “بيستيللي” أن أسعار النفط في الأسواق الدولية مرتفعة للغاية، كما يعني أنّ الدولة العضو في منظمة أوبك للنفط هي، في الواقع، على وشك الفوضى. -وفق وكالة نوفا الإيطالية-.