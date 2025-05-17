شركة الاتصالات الدولية الليبية تعلن استعادة الخدمات بمحطة أبوسليم

أعلنت شركة الاتصالات الدولية الليبية، اليوم السبت، عن استعادة خدمات الاتصالات بمحطة “أبو سليم – كم 4” بعد تعرضها لمحاولة تخريب استهدفت تدمير معداتها الأساسية.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المحطة توقفت عن العمل تمامًا نتيجة تعرضها لقطع التيار الكهربائي الرئيسي عن المعدات، بالإضافة إلى تخريب المولدات الاحتياطية، مما أدى إلى تعطل خدماتها.

وأشارت شركة الاتصالات إلى أن فريقها الفني تمكن من الوصول إلى المحطة وإعادة التيار الكهربائي إليها، مما سمح بإعادة تشغيل الخدمات بشكل كامل.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفاد الرئيس السابق للشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، أمس الجمعة، بأنه قد تم فصل الكهرباء على المقسم الرئيسي في KM4 في منطقة أبوسليم، ما نتج عنه تذبذب في خدمات الاتصالات في ليبيا كلها.

وأهاب قرقاب بكافة الجهات الأمنية والمسؤولة التدخل العاجل لإيقاف هذا العبث الذي يمس حق المواطنين الأساسي في الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت.

يُشار إلى أن شركة الاتصالات الدولية الليبية هي شركة تابعة للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وتأسست شركة الاتصالات الدولية سنة 2008 وهي تعتبر المنفذ الدولي لليبيا لتقديم الخدمات الهاتفية الدولية وخدمات البيانات الدولية والإنترنت وتعمل الشركة على إدارة الشبكة الدولية واستغلال الموقع الإستراتيجي لليبيا كونها بوابة لأفريقيا وقربها من أوروبا لتلبية الطلب المتزايد محليا وإقليميا من خدمات الاتصالات.