شركة الاتصالات تطلق مشروعا لقياس انتشار تكنولوجيا في ليبيا

أطلقت الشركة القابضة للاتصالات مشروعا وطنيا لقياس انتشار تكنولوجيا المعلومات في ليبيا؛ بالشراكة مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ومصلحة الإحصاء والتعداد، ضمن رؤيتها للتحول الرقمي.



ويهدف المشروع إلى جمع بيانات دقيقة حول استخدام الأسر والأفراد لتكنولوجيا المعلومات لتقييم الأداء ووضع مؤشرات قياسية لتقييم مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ليبيا.



كما يهدف المشروع كذلك إلى التخطيط لمستقبل القطاع التقني وتوفير بيانات دقيقة تساعد على وضع الاستراتيجيات المستقبلية لتطوير البنية التحتية الرقمية ورقمنة الخدمات.



وتحصلت ليبيا المدة الماضية على الترتيب الأول لمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على إفريقيا وفق تقرير الاتحاد الدولي ITU للعام 2024.