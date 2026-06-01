شركة البريقة: استئناف إمدادات الوقود للمنطقة الجنوبية بعد تراجع في التزويد

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استئناف عمليات تزويد المنطقة الجنوبية بكميات من الوقود، بعد تسجيل تراجع في مستويات الإمدادات خلال الفترة الماضية نتيجة ظروف تشغيلية ولوجستية مرتبطة بحركة النقل وبرامج التوزيع.

وأوضحت الشركة أن الأيام الأخيرة شهدت انخفاضًا في وتيرة التزويد بالوقود في الجنوب، وهو ما انعكس على توفر البنزين والديزل في عدد من المناطق التابعة، قبل أن تُباشر عمليات تعزيز الإمدادات عبر شحنات جديدة من المستودعات الرئيسية.

وبحسب البيان، بدأت الشركة تنفيذ عمليات تزويد المنطقة الجنوبية بكميات من البنزين بلغت نحو 1.4 مليون لتر، إضافة إلى نحو 200 ألف لتر من وقود الديزل، جرى شحنها من مستودعي الزاوية ومصراتة النفطيين، ضمن البرامج التشغيلية المعتمدة لدعم مستودع سبها النفطي.

وتواصلت عمليات نقل الوقود خلال اليوم، عبر تحويل شحنات إضافية من مستودعي مصراتة والزاوية باتجاه الجنوب، في إطار خطط تهدف إلى رفع مستويات التزويد بشكل تدريجي وتحسين توفر الوقود في المناطق المستهدفة.

وفي سياق متصل، نفذت الشركة شحنة من وقود الديزل انطلقت من مستودع سبها النفطي باتجاه منطقتي غات وتهالة، وذلك لتغطية الاحتياجات العاجلة في أعقاب السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق غات وتهالة والعوينات والبركت، وأثرت على الخدمات الأساسية في تلك المناطق.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن فرقها التشغيلية تواصل تنفيذ خطط الإمداد بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط والجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز الكميات الموجهة إلى الجنوب وفق الجداول والإمكانات المتاحة.

وأشارت إلى أن الأولوية تُمنح للمناطق التي شهدت تأخرًا في التزويد خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المناطق المتضررة من الظروف الطارئة، بما يسهم في تقليل الاختناقات وتحسين مستوى الإمدادات تدريجيًا.

وشددت الشركة على أن ملف إمدادات الوقود يجب أن يُنظر إليه من زاويته التشغيلية والفنية، باعتباره مرتبطًا بالكميات المتاحة وبرامج التوزيع المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.

وفي الوقت نفسه، أكدت أن مسؤولية ضبط التوزيع داخل محطات الوقود ومنع التهريب ومتابعة المخالفات تقع ضمن اختصاص الجهات الأمنية والرقابية.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن أي تأخير في التزويد لا يعكس استثناءً لأي منطقة، بل يرتبط بظروف تشغيلية ولوجستية يجري التعامل معها ضمن الإمكانات المتاحة، مع استمرار تنفيذ خطط الإمداد لضمان وصول الوقود إلى مختلف مناطق الجنوب.

تعاني المنطقة الجنوبية في ليبيا بين الحين والآخر من اضطرابات في إمدادات الوقود، نتيجة عوامل لوجستية مرتبطة بضعف البنية التحتية للنقل، واتساع الرقعة الجغرافية، إضافة إلى تحديات أمنية وتنظيمية تؤثر على سلسلة التوزيع.

وتلعب شركة البريقة لتسويق النفط دورًا محوريًا في إدارة توزيع الوقود داخل البلاد، ضمن منظومة تعتمد على المستودعات الرئيسية في الزاوية ومصراتة لدعم مختلف المناطق الليبية.