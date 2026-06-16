شركة البريقة: استمرار العمل خلال العطلة لضمان «استقرار الإمداد»

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أنها واصلت أعمالها التشغيلية خلال فترة العطلة عبر ثمانية مسارات تشغيلية رئيسية، في إطار الحفاظ على انسيابية إمدادات الوقود وضمان استمرار التزويد للمحطات والقطاعات الحيوية وفق البرامج التشغيلية المعتمدة.

وشملت العمليات متابعة واستقبال ناقلة الديزل في ميناء الزاوية، إلى جانب استمرار ضخ الوقود نحو محطة كهرباء غرب طرابلس، إضافة إلى استكمال تزويد محطة كهرباء الزاوية المزدوجة، مع مواصلة نقل الوقود إلى محطة كهرباء الرويس عبر الشاحنات.

كما استمرت برامج تزويد محطات الوقود في المناطق الغربية ومنطقة الجبل وباطن الجبل، مع تنفيذ عمليات تحويل كميات من البنزين والديزل إلى مستودع سبها النفطي، إلى جانب تلبية احتياجات عدد من القطاعات العامة والخاصة وفق الإجراءات والبرامج التشغيلية المعتمدة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى ضمان استقرار منظومة الإمداد النفطي وعدم تأثرها بفترات العطل، مع استمرار التنسيق بين مختلف المسارات التشغيلية لضمان التدفق المنتظم للوقود.

وفي سياق متصل، وجّهت شركة البريقة لتسويق النفط تحية تقدير للعاملين الذين واصلوا أداء مهامهم خلال فترة العطلة، مؤكدة أن التزامهم أسهم في دعم استقرار الإمداد وخدمة المواطنين والقطاعات الحيوية.