شركة البريقة: الإمدادات النفطية مستقرة في جميع المناطق

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، في تصريح لمنصة “حكومتنا”، استقرار الوضع التشغيلي في مختلف مناطق عملها داخل ليبيا، مشيرة إلى أن عمليات الإمداد والتشغيل والتوزيع مستمرة وفق الجداول المعتمدة دون انقطاع.

وأوضحت الشركة أن برامج التوزيع تشمل مدن طبرق وبنغازي ومصراتة والجنوب وطرابلس والزاوية والسرير والبريقة، مع استمرار تزويد شركات التوزيع بالكميات المقررة، إلى جانب تغطية احتياجات محطات الكهرباء وكبار المستهلكين.

وبيّنت شركة البريقة لتسويق النفط مواصلة عمليات الضخ من مستودع الزاوية إلى مستودع طرابلس بهدف تعزيز المخزون التشغيلي وضمان استقرار الإمدادات في العاصمة والمناطق المجاورة.

كما أشارت إلى استمرار الإمدادات الموجهة إلى المنطقة الجنوبية عبر مستودعي مصراتة والزاوية، لدعم مستودع سبها وضمان تلبية الاحتياجات التشغيلية في الجنوب الليبي، إلى جانب متابعة حركة النواقل البحرية والكميات الواردة من المصافي وربطها بخطط التوزيع اليومية.

وأكدت الشركة أهمية تعاون شركات التوزيع في تشغيل المحطات وتنظيم عمليات البيع وفق البرامج المعتمدة، مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة والتنسيق مع الجهات الرقابية للحد من أي تجاوزات، مشددة على أن استقرار منظومة الإمدادات النفطية يعد مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات.