شركة البريقة: الوقود متوفّر ولا أزمة في الإمدادات

أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط بياناً للرأي العام، أكدت فيه أن الازدحام الذي تشهده بعض محطات الوقود لا يرتبط بأي نقص في توفر المحروقات، مشيرة إلى أن الإمدادات تسير بشكل طبيعي ومنتظم في مختلف المناطق.

وأوضحت الشركة أن التذبذب المؤقت في عمليات التزويد يعود إلى الإجراءات اللوجستية المصاحبة لرسو ناقلات النفط، وهو ما ينعكس بشكل محدود على انسيابية التوزيع دون أن يؤثر على توفر الوقود في السوق المحلي.

وأكدت شركة البريقة أن عمليات استلام وتوزيع شحنات المحروقات مستمرة بوتيرة طبيعية، حيث رست الناقلة VS Spirit في ميناء طرابلس بحمولة بلغت 25,221.401 طناً مترياً من البنزين، فيما وصلت الناقلة Karen Maersk إلى ميناء بنغازي بحمولة 31,047.758 طناً مترياً من البنزين.

كما أشارت الشركة إلى وصول ناقلات إضافية خلال هذا الأسبوع تباعاً، بما يعزز من استقرار الإمدادات وضمان استمرار تدفق الوقود إلى مختلف المناطق.

وبيّنت البريقة أنه جرى تزويد شركات التوزيع بكميات كافية من الوقود من المستودعات، مع استمرار عمليات التزويد بشكل منتظم دون تسجيل أي تأخير يُذكر.

ودعت الشركة المواطنين إلى عدم التزاحم غير المبرر أمام محطات الوقود، مؤكدة أن المخزون متوفر بشكل كافٍ في جميع المستودعات، وأن التنسيق مستمر مع شركات التوزيع لضمان تغطية احتياجات السوق بشكل كامل.