شركة البريقة: برنامج يومي لتأمين «البنزين والديزل» في المدن

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أن مستودع مصراتة النفطي واصل تنفيذ برامج التزويد المعتمدة ضمن خطط الشركة الرامية إلى ضمان انسيابية الإمدادات وتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية.

وبحسب ما أفادت به الشركة، بلغت الكميات المبرمجة والموزعة من مستودع مصراتة قرابة 10 ملايين لتر من الوقود، شملت تزويد شركات التوزيع بالمخصصات المعتمدة من مادتي البنزين والديزل، إلى جانب دعم برامج الإمداد الموجهة إلى المنطقة الجنوبية، وفق الترتيبات التشغيلية المعتمدة.

وأوضحت شركة البريقة أن هذه العمليات تأتي ضمن برنامج يومي متواصل يشمل مراحل الاستلام والتخزين والمناولة والتسليم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وشركات التوزيع، بما يضمن وصول الوقود إلى المحطات والمناطق المستهدفة وفق الإمكانيات المتاحة.

كما أكدت الشركة أن فرقها الفنية والتشغيلية في مستودع مصراتة تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الشحن والتزويد، ومعالجة أي مختنقات تشغيلية طارئة، بما يدعم استقرار الإمداد ويضمن استمرار الخدمة للمواطنين.

هذا ويشكل مستودع مصراتة أحد النقاط الحيوية في منظومة توزيع الوقود داخل ليبيا، حيث يعتمد عليه في دعم الإمدادات للمناطق الوسطى والجنوبية، في ظل تحديات لوجستية متواصلة تتطلب تشغيلًا يوميًا مكثفًا لضمان استقرار السوق المحلي من المحروقات.