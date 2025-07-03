شركة البريقة تؤكد التزامها بتنمية مناطق الجنوب

استقبل الدكتور فؤاد علي بالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، برفقة عضو مجلس الإدارة ميلاد الهجرسي، وفدًا من مناطق الجنوب الليبي، في خطوة تعكس اهتمام الشركة المتزايد بتطوير البنية التحتية وخدمات الطاقة في الجنوب.

وخلال اللقاء، استعرضت شركة البريقة خططها الطموحة لضمان توفير الوقود والغاز بشكل مستمر وفعّال لسكان الجنوب، مع التركيز على تركيب عدد من منصات الغاز الجديدة في مناطق غات، بنت بيه، محروقة، وسبها، لتغطية جميع أنحاء المنطقة.

وأشاد الوفد الجنوبي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة مؤخرًا، خصوصًا دورها المحوري في حل مشكلة توفير الوقود للشركات المنفذة لمشروع طريق أوباري-غات الحيوي.

يؤكد هذا الاجتماع التزام شركة البريقة بدعم التنمية وتعزيز الاستقرار في ليبيا، ولا سيما في المناطق التي تعاني نقصًا في الخدمات الأساسية.