شركة البريقة تستأنف العمل داخل مستودع سبها النفطي

استأنفت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأربعاء، العمل داخل مستودع سبها النفطي.

وأعلن الناطق الرسمي للشركة، أحمد المسلاتي، “أن شاحنات نقل الوقود تفرغ حمولتها حاليا في المستودع إلى حين استعادة السعة التخزينية به”، وفق وكالة وال.

هذا “وتوقف المستودع عن تنفيذ الطلبيات المتعلقة بالوقود وغاز الطهي منذ الإثنين الماضي بسبب تراكم مياه الأمطار في محيطه، وأعلنت الشركة عقب ذلك عن شروعها في عملية شفط المياه التي تسببت في إيقاف عمل مستودع سبها النفطي، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، الأحد الماضي”.