شركة البريقة تطلق مشروع تطبيق معايير «الأيزو» العالمية

أطلقت شركة البريقة لتسويق النفط، مشروعًا لتطبيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001) ونظام الإدارة البيئية (ISO 14001)، بالتعاون مع نخبة من الخبراء من مركز بحوث النفط والبيت العربي والمجموعة العربية، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأداء المؤسسي والالتزام بأعلى المعايير الدولية.

وشهد مستودع مطار طرابلس الدولي انطلاق المرحلة التنفيذية الأولى من المشروع، والتي شملت استعراضًا تفصيليًا للمستندات، الإجراءات، والنماذج التطبيقية الخاصة بالنظامين، تلتها جلسات تدريبية عملية للمستخدمين بهدف تمكينهم من استيعاب آليات العمل الجديدة وتطبيقها بكفاءة عالية.

ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الشركة إلى تعزيز ثقافة الجودة والسلامة والبيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مختلف مواقعها، بما يحقق بيئة عمل آمنة ومستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية.

ومن المقرر أن تتوسع مراحل المشروع تدريجيًا لتشمل جميع مواقع الشركة، ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى تحقيق التوافق الكامل مع متطلبات الأيزو العالمية، بما يرسّخ مكانة “البريقة” كشركة رائدة في قطاع الطاقة.