شركة البريقة تعلن شحن «بطاقات الخصم» لمستخدميها بالمناطق الوسطى والشرقية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز عبر إدارة الخدمات العامة– منسقية الخدمات العامة (قسم خدمات العاملين)، عن استكمال عملية شحن بطاقات التداول الخاصة بخصميات شهر مايو لكافة مستخدمي الشركة في المناطق الوسطى والشرقية.

وأكدت الإدارة أن البطاقات أصبحت جاهزة للاستخدام كالمعتاد، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة منها وفق الإجراءات المعتمدة.

وبهذه المناسبة، تقدمت إدارة الخدمات العامة بجزيل الشكر والتقدير إلى قسم خدمات العاملين على ما بذلوه من جهود متواصلة وتعاون مثمر، مكّنهُم من إنجاز هذه المهمة بكفاءة واحترافية عالية.

واختتمت الإدارة بيانها بتهنئة كافة المستخدمين، متمنية لهم دوام الصحة والعافية.

يذكر أن بطاقات التداول الخاصة بخصميات المستخدمين في شركة البريقة لتسويق النفط هي بطاقات إلكترونية تُستخدم من قبل موظفي الشركة لتغطية بعض الخدمات أو المشتريات وفق نظام داخلي محدد، حيث يتم شحنها شهرياً بمبالغ تُخصم من المرتب بشكل منظم، وتتيح البطاقة للموظف الحصول على خدمات تموينية وخدمية محددة من نقاط بيع معتمدة، وتشرف إدارة الخدمات العامة – قسم خدمات العاملين على متابعة شحنها شهرياً وضمان جاهزيتها.