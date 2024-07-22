شركة «البريقة» تفتتح محطتي وقود في صبراتة وزوارة

أعلنت “شركة البريقة”، عن افتتاح محطة وقود بمدينة صبراتة، بسعة تخزينية تبلغ 120 ألف لتر من المشتقات النفطية، كما تم افتتاح محطة أخرى بمدينة زوارة، بسعة تخزينية تبلغ 220 ألف لتر من المشتقات النفطية.

وقالت الشركة في بيان لها، إن افتتاح محطات الوقود جاء “في إطار سعيها لتوفير الوقود ومشتقاته، وتواصلاً لجهودها الرامية إلى توفير حاجة المواطن من الوقود والغاز في كل مناطق البلاد”.

هذا وحضر حفل افتتاح المحطات، كل من: مدير إدارة المحطات، ومدير إدارة المبيعات، ومدير إدارة النقل، ومدير إدارة منطقة الزاوية، ومنسق المحطات، ومنسق الصحة والسلامة بالزاوية، ومنسق الصحة والسلامة بطرابلس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي شركة البريقة لسد احتياجات المواطنين من المنتجات النفطية بمختلف أنواعها، وبما يكفل وصول الوقود لمستحقيه، من خلال فتح سلسلة من محطات الوقود التي تم التعاقد فيها مع شركة البريقة لتسويق النفط، وتخضع فيها هذه المحطات للمتابعة والإشراف المباشر من شركة البريقة لتسويق النفط..

شركة البريقة تفتتح محطتي وقود في مدينة صبراتة ومدينة زوارة. في إطار سعيها لتوفير الوقود ومشتقاته، وتواصلاً لجهودها… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الاثنين، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤