شركة البريقة تكذب شائعات تسريب «بيانات المواطنين» وتؤكد حماية خصوصيتهم بالكامل

تابعت شركة البريقة لتسويق النفط البيان الصادر عن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي عبر صفحتها الرسمية، والذي تضمن استنكاراً لما وصفته بتسريب بيانات شخصية للمواطنين المتقدمين للحصول على اسطوانات الغاز عبر منظومة الحجز.

وفي الوقت الذي نستغرب فيه صدور هذا البيان دون سند من الواقع أو القانون، الأمر الذي يثير الخوف والذعر بين المواطنين، ويسبب أضراراً للشركة وسمعتها، فإننا نؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق شركة البريقة.

وتطمئن الشركة كافة المواطنين بعدم صحة ما ورد في البيان، مؤكدة التزامها التام بسرية بيانات المستخدمين وعدم نشر أو تسريب أي بيانات شخصية على صفحتها الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء.

كما تؤكد الشركة التزامها بحماية خصوصية بيانات المواطنين وفق القوانين والتشريعات النافذة، حيث تُعتمد أعلى درجات السرية والأمان في التعامل مع كافة البيانات المتعلقة بمنظومة توزيع غاز الطهي بالضمان، بهدف تسهيل عملية الحجز وتقديم تجربة استخدام سلسة وآمنة للجميع.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية باستخدام أحدث تقنيات الحماية، بما في ذلك الاشتراك في خدمات متقدمة توفر:

الحماية من هجمات حجب الخدمة (DDoS)

جدار حماية لتطبيقات الويب لمنع الثغرات الأمنية

تشفير البيانات

إدارة وحظر الأنشطة غير المشروعة والمؤتمنة

مراقبة لحظية لحركة البيانات والتنبيه الفوري عند رصد أي نشاط مريب

وتعمل المنظومة بشكل اعتيادي ومستقر، مرتبطة بنظام مركز عمليات أمنية يتيح مراقبة على مدار الساعة مع استقبال إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني عند اكتشاف أي نشاط غير طبيعي، مما يمكن الشركة من الاستجابة السريعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.